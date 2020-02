Il romanzo di Dragon Ball Super: Broly sta per approdare in Italia

Quello di Dragon Ball è uno dei più importanti e apprezzati franchise dell'industria anime e manga, un'epopea senza fine che ha saputo attirare attorno a sé milioni e milioni di fan da ogni angolo del mondo, sempre felici di poter scoprire nuove opere legate all'IP, tra anime, film, manga, videogiochi, gadget e molto altro ancora.

Tra i tanti, l'anno scorso è stato Dragon Ball Super: Broly ad aver nuovamente attirato la luce dei riflettori, ventesima pellicola animata dedicata al brand concretizzatosi grazie al duro lavoro di Akira Toriyama che ha saputo stregare gli spettatori, i quali hanno nei mesi condiviso innumerevoli lavori home made a tema Dragon Ball Super Broly. Ebbene, visto il grande successo riscosso dal lungometraggio, Edizioni Star Comics ha ora ufficialmente annunciato l'imminente arrivo di Dragon Ball Super: Broly - Romanzo, produzione cartacea tratta dall'opera animata che punta a offrire un modo completamente nuovo di vivere l'incredibile scontro che, ai tempi, potemmo goderci sul grande schermo.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, il film vede i nostri Goku e Vegeta con un incredibile forza dopo la conclusione del Torneo della Potenza. I due non sanno come impiegare tale potere, ma l'improvviso sopraggiungere sulla scena del Saiyan Broly -insieme al ben noto Freezer - porterà all'inizio di uno scontro tra titani. Secondo quanto annunciato, il romanzo sarà reso disponibile al prezzo di €15.00 nelle fumetterie, nelle librerie e negli store italiani dal 4 marzo 2020 con all'interno un mini poster in omaggio.

