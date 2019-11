Il romanzo di Dragon Ball Super: Broly arriva finalmente in Italia

TOEI Animation, grazie a Dragon Ball Super: Broly e ONE PIECE: Stampede, ha decisamente centrato il bersaglio negli ultimi due anni, come dimostrano gli incassi derivati dal franchise. Per continuare a seguire l'ondata di questo inarrestabile successo, Star Comics ne approfitta per annunciare un atteso romanzo.

Come da titolo alla notizia, l'editore ha rivelato di aver acquisito le licenze per pubblicare nel Bel Paese il romanzo ufficiale ispirato a Dragon Ball Super: Broly, il lungometraggio che ha dato il via alla rivoluzione della TOEI Animation, storica compagnia che da anni segue il franchise. La novel, tuttavia, si aggiunge al catalogo di Star Comics, sancendo il consueto interesse dell'azienda nel portare in Italia il capolavoro di Akira Toriyama in tutte le sue eccentriche sfumature.

Al momento il prezzo del romanzo non è ancora stato annunciato ma salvo imprevisti sarà disponibile in tutte le fumetterie e librerie a partire dal mese di marzo. La storia, ovviamente, ripercorrerà gli eventi del film, pur narrando la trama sotto un diverso punto di vista. Un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati della saga di ammirare le gesta di Goku e Vegeta in una forma del tutto nuova.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'annuncio a sorpresa, lo acquisterete? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. E a proposito dell'iconico franchise di Akira Toriyama, avete letto il nostro speciale di approfondimento sul prossimo film di Dragon Ball Super?