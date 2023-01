Il romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero arriva in Italia con Star Comics, ecco quando

Nel 2022 TOEI Animation ha riportato Dragon Ball Super al cinema con il film anime Super Hero. Il lungometraggio ha riscosso successo in tutto il mondo, ma presto i fan italiani potranno rivivere la battaglia contro il Fiocco Rosso in una maniera inedita. Con Star Comics arriva il romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero.

Attraverso un comunicato stampa rilasciato sul sito ufficiale e sui social Star Comics ha presentato una delle grandi novità in arrivo nei prossimi mesi. Con l'arrivo della stagione primaverile in Italia arriverà il romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero scritto da Kei Ogawa e tratto dall'omonima pellicola di Akira Toriyama.

Il romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero racconterà in una veste inedita le vicende accadute nell'anime movie. L'Esercito del Fiocco Rosso che venne distrutto da Son Goku è stato rifondato da alcune figure oscure che hanno ereditato la volontà dei loro predecessori. Per contrastare i cattivi Guerrieri Z vengono dunque creati gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. Convinti di agire come dei supereroi, i due androidi di nuova generazione si lanceranno all'attacco di Piccolo e Gohan. Tuttavia, il loro scontro porterà alla rinascita di un vecchio e ancora più potente antagonista. Vi ricordiamo invece che la serie manga di Dragon Ball Super scritta da Toyotaro sta raccontando gli eventi precedenti al film.

Star Comics ha inoltre annunciato altre tre uscite primaverili. In occasione del prossimo Pride Month e per la collana Queer in Italia arriverà lo slice of life I WANT TO BE THE WALL di Honami Shirono. Prima, usciranno i volumi unici I AM BTS e I AM BLACKPINK, opere dedicate alle due band che rappresentano il mondo del K-Pop.