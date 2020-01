Il romanzo di My Hero Academia: Two Heroes sarà disponibile in Italia dal mese di aprile

Secondo le informazioni condivise lo scorso 1 gennaio da Crunchyroll, My Hero Academia sarebbe stata la serie più vista in Italia nel 2019, superando colossi del calibro di ONE PIECE e Demon Slayer. Il successo non è certo passato sotto i radar di Star Comics, che a quanto pare ha deciso di investire ulteriormente sulla serie di Kohei Horiskoshi.

Come potete vedere in calce infatti, è stato annunciato poco fa l'arrivo in Italia del romanzo di My Hero Academia: Two Heroes, presentato per la prima volta nel marzo dello scorso anno e ancora inedito in terra nostrana. La light novel sarà disponibile a partire dal mese di aprile in fumetteria, libreria e negli store online, mentre non si sa ancora nulla riguardo al prezzo.

La trama del film narra di un'avventura originale di Deku e All Might che, giunti nella speciale città fortificata di I Island per partecipare a una evento speciale sull'oggettistica per Hero, vengono ostacolati da un nuovo temibile villain.

Vi ricordiamo che My Hero Academia: Two Heroes è disponibile su Amazon Prime Video, Netflix, e a noleggio su VVVVID (€4,99). Nel caso in cui non l'aveste ancora recuperato vi consigliamo di farlo al più presto, in modo da non perdervi nemmeno le briciole dell'avventura di Midoriya & Co.