Il romanzo strappalacrime 'Josee, the Tiger and the Fish' riceverà un adattamento nel 2020

È ufficiale, il breve romanzo strappalacrime di Seiko Tanabe "Josee, the Tiger and the Fish" riceverà un adattamento cinematografico curato da Bones, lo studio di animazione responsabile per la produzione di serie del calibro di My Hero Academia, Carole & Tuesday e Bungo Stray Dogs.

L'annuncio è stato riportato in prima battuta da Comic Natalie ed è successivamente diventato virale dopo la riconferma di alcuni siti di informazione americani. La data di uscita esatta del film non è ancora stata annunciata ma visti gli impegni dei ragazzi di Studio Bones, si ritiene plausibile una release nell'ultimo quarto del 2020.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Josee, the Tiger and the Fish altro non è che una storia breve scritta dalla maestra Seiko Tanabe, già famosa per aver vinto nei suoi 91 anni di carriera più di dieci premi alla scrittura, tra cui figurano un Person of Cultural Merit nel 2000, un Asahi Prize nel 2007 e un Order of Culture nel 2008. Il romanzo racconta lo struggente rapporto tra il giovane studente universitario Tsuneo e Josee, una ragazza costretta sulla sedia a rotelle.

Il successo del racconto ha già ispirato un adattamento cinematografico live action nel 2003, accolto con gioia e stupore da parte di critica e pubblico.

Kotaro Tamura (Noragami) dirigerà i lavori presso Studio Bones. Nao Emoto (O Maidens in Your Savage Season) curerà il design dei personaggi e Harako Izuka (Tamayura, Children of the Whales) le animazioni, mentre Sayaka Kauwamura (Strobe Edge) si occuperà della sceneggiatura. La musica sarà composta da Evan Call, già responsabile per la OST di Violet Evergarden.

Recentemente sono stati annunciati i candidati agli Annie Awards 2019 e tra i principali favoriti per la vittoria di una statuetta figura anche il premiatissimo Weathering With You di Makoto Shinkai. Visto il crescente successo delle opere d'animazione giapponesi, non ci stupirebbe se anche questo film avesse un impatto simile.

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questo nuovo lavoro di Studio Bones? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.