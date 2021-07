Romics 2021: Annunciate le date della 27esima edizione del festival del fumetto

Dopo la sospensione dell'edizione primaverile del Romics, a causa della pandemia di Coronavirus, la celebre fiera ha annunciato sulle sue pagine sociale le prossime date in cui si terrà il festival incentrato sul mondo dell'animazione, del cinema e dei fumetti.

Come potete vedere dal video condiviso su Facebook e presente in calce alla notizia, la famosa fiera romana si terrà a partire dal 30 settembre fino al 3 ottobre di quest'anno. Durante l'edizione numero 27 del Romics sarà possibile scoprire le ultime novità nel mondo dell'editoria e del cinema, oltre a partecipare a diversi eventi legati al mondo dei cosplay e dei videogiochi. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dai numerosi appassionati, in particolare dopo la sospensione delle edizioni precedenti a causa della pandemia di Covid-19.

Siamo sicuri che nelle prossime settimane saranno annunciati altre novità su una delle fiere più importanti in Italia, in particolare non è stato ancora condiviso il prezzo dei biglietti per partecipare alla nuova edizione del Romics, che si terrà a Roma in via Portuense. Tra gli eventi delle edizioni passate della manifestazione, era stato possibile partecipare ad una sessione di autografi dell'autore di Sword Art Online: ci riferiamo allo scrittore giapponese Reki Kawahara, anche vincitore del Romics d'Oro.