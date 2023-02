Romics 2023: ecco il manifesto di Paolo Barbieri per la XXX Edizione dell'evento romano

Dal 30 marzo al 2 aprile 2023 si terrà il Romics 2023 una delle più importanti fiere del settore in Italia. Con l'avvicinarsi della data dell'evento è stata presentata la locandina ufficiale realizzata dal maestro Paolo Barbieri.

Il Romics 2023, XXX Edizione della manifestazione romana, ospiterà le principali case editrici nostrane, le quali presenteranno le prossime novità in arrivo, cosplayer e tutto quello inerente al mondo del cinema e dei games. In quella che sarà una delle edizioni più attese, grande protagonista è Paolo Barbieri.

All'illustratore nostrano, autore delle copertine di alcuni dei romanzi più illustri, è stato commissionato il manifesto per Romics 2023. La locandina della XXX Edizione della fiera romana è un "omaggio alla natura, alla sua sacralità e forza, ma anche ai suoi misteri".

La locandina di Romics 2023, che trovate in calce all'articolo, si intitola L'Orchidea e Barbieri ha affermato di aver trovato l'input per realizzare un tale capolavoro osservando la natura e i suoi colori. Il suo tratto è conosciuto per l'utilizzo di creature fantastiche, come fate o draghi, e anche questa volta al centro dell'immagine vi è una fata che è quasi un tutt'uno con dei fiori. In attesa di scoprire i grandi annunci di Romics 2023, vi lasciamo a un cosplay di Zelda e a un cosplay di Boa Hanckock da ONE PIECE creati per la passata edizione dell'evento.