Roronoa Zoro di ONE PIECE sbarca nella serie A con il Papu Gomez!

Negli ultimi anni, sempre più ragazzi si sono mostrati appassionati di anime e manga. Ciò ha avuto poi riscontri anche tra gli attori e gli sportivi, come abbiamo potuto vedere recentemente con il Rasenshuriken del Bayern Monaco. Adesso questa mania sbarca anche in Italia con ONE PIECE, il quale ha prestato alla Serie A il suo Roronoa Zoro.

Alejandro Dario Gomez è conosciuto come el Papu, ed è un giocatore argentino che attualmente è capitano dell'Atalanta. La sua squadra sta per affrontare un tour de force che la obbligheranno a tre sfide in una settimana, tra cui una di Champions League fondamentale per il destino nella competizione dei nerazzurri.

Per prepararsi al meglio naturalmente è necessaria anche una forte carica, e per il calciatore è arrivata con ONE PIECE. Complice anche l'arrivo nei cinema italiani di ONE PIECE: Stampede, el Papu Gomez ha inserito una foto modificata sulla sua pagina Instagram. Come potete vedere in calce, il giocatore ha incollato il suo volto sul cacciatore di taglie di ONE PIECE e membro della ciurma di Cappello di Paglia, Roronoa Zoro.

"Tre spade per tre partite, pronto ad affrontare questo tour de force" è la didascalia dell'account, che cita anche ONE PIECE: Stampede. Pensate che qualche tecnica a tre spade dello spadaccino dalla testa d'alga possa aiutare la squadra nostrana ad andare avanti in Champions? Intanto, chi vive nella zona bergamasca faccia attenzione che potrebbe incrociare il calciatore in uno dei cinema che trasmettono il nuovo film dedicato all'epica avventura piratesca di Eiichiro Oda.