Le Rose di Versailles: annunciata una grande mostra per i 50 anni del capolavoro di Ikeda

Pubblicata per la prima volta sulle pagine della rivista Margaret, edita da Shueisha, il 21 maggio 1972, Le Rose di Versailles è ancora oggi considerato uno dei pilastri della categoria shojo, e uno dei manga storici più apprezzati, e per celebrare i suoi 50 anni è stata annunciata un’enorme mostra in due importanti città del Giappone.

Considerata come un vero e proprio capolavoro, che introdusse una rivoluzione tematica all’interno della categoria shojo, l’opera di Riyoko Ikeda ha influenzato moltissime serie di successo pubblicate negli anni successivi. Per celebrare un manga di tale caratura è stata quindi organizzata un’esibizione che aprirà le porte al pubblico dal 17 settembre al 20 novembre 2022 al Tokyo City View, per poi spostarsi dal 30 novembre al 12 Dicembre alla galleria Hankyu Umeda di Osaka.

Suddivisa in cinque sezioni, la mostra permetterà di immergersi nella Francia della seconda metà del XVIII secolo, tramite la presentazione generale dei personaggi e della storia in generale nella prima area, per poi spostarsi alle successive, dove oltre a più di 180 disegni e tavole originali disegnate da Ikeda, ci saranno vetrine con gli abiti e gli oggetti di scena usati nello spettacolo teatrale di Takarazuka Revue. La quarta sezione sarà invece dedicata all’adattamento animato di Le Rose di Versailles, conosciuto in italia col titolo di Lady Oscar, mentre l’ultima area ripercorrerà l’importanza del manga nella storia del medium.

Ricordiamo che per il 50esimo anniversario è stato annunciato un remake dell’anime, e vi lasciamo ai dettagli sull’edizione speciale di J-Pop: Le Rose di Versailles Encore.