L'RPG Onmyoji vedrà il sopraggiungere di un adattamento anime

L'account Twitter ufficiale dedicato a Onmyoji, RPG nipponico disponibile su dispositivi mobile, ha annunciato l'arrivo di un adattamento animato dedicato all'opera che sarà intitolato Onmyō Hyakki Monogatari (100 Yin and Yang Demon Stories). Secondo quando annunciato, l'opera sarà rilasciata nel corso del 2020.

Al momento non è stato ancora specificato se il team che ha lavorato all'opera originale si occuperà anche del processo animato della serie, ma in compenso sono stati svelati i primi membri del cast che lavoreranno all'opera:

Noriaki Sugiyama nel ruolo di Abe no Seimei, il protagonista dell'opera che desidera un mondo in cui umani e ayakashi (potenti entità soprannaturali) possano vivere nuovamente in pace.

Rie Kugimiya nel ruolo di Kagura, una misteriosa ragazza che ha incontrato Abe no Seimei.

Tatsuhisa Suzuki nel ruolo di Minamoto no Hiramasa, una giovane nobile in viaggio poiché alla ricerca di qualcuno.

Miyuki Sawashiro nei panni di Yaobikuni, un indovino che ha mangiato la carne di una sirena e che ha così guadagnato giovinezza e vita eterna.

La società cinese NetEase ha sviluppato il gioco rilasciandolo in Cina nel 2016, per poi debuttare in Giappone nel 2017 e nel resto del mondo nel 2018. Il titolo aveva già precedentemente ispirato un adattamento anime nell'aprile 2018 e presentato in anteprima in Giappone con il titolo Onmyoji: Heian Monogatari (Onmyoji: Heian Stories).

L'opera è ambientata in un mondo dove un tempo demoni e umani vivevano in armonia. L'equilibrio tra i due popoli è però venuto meno quando alcuni spiriti maligni hanno iniziato a cercare d'ottenere potere e dominio su tutto il creato. A combattere questi essere vi sono un gruppo di umani che possiedono il potere di poter collegare tra loro il mondo degli umani e dei demoni potendo, al contempo, controllare questi ultimi. Si fanno chiamare Onmyoji è sono intenzionati a riportare la pace.