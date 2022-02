RPG Real Estate: una delle quattro protagoniste si presenta in un teaser trailer

Dal manga seinen fantasy scritto e illustrato da Chiyo Kenmotsu, presto è in arrivo un adattamento anime. Chi sono le protagoniste di RPG Real Estate? La prima delle quattro, si presenta al pubblico in un teaser trailer.

Sul proprio canale YouTube ufficiale, Kadokawa ha condiviso una clip promozionale della prossima serie anime RPG Real Estate, il cui titolo originale è RPG Fudosan. Star assoluta di questo filmato pubblicitario è Kotone Kazairo, una delle quattro protagoniste dell'opera.

La premiere di RPG Real Estate è prevista per il mese di aprile 2022, e per pubblicizzare l'adattamento, Kadokawa prevede di pubblicare un trailer a settimana, per quattro settimane, per far conoscere al pubblico le protagoniste. La prima a presentarsi è Kotone, una giovane ragazza dal carattere gentile, dolce e spensierato. A prestarle la voce, in qualità di sua doppiatrice, è Honoka Inoue.

Dallo studio responsabile di My Senpai is Annoying, la storia è ambientata in un mondo divenuto pacifico 15 anni dopo la sconfitta del re demone. Kotone, una giovane maga, trova lavoro presso l'RPG Real Estate, dove conosce le colleghe Fa, Rufuria e Rakira.

RPG Real Estate non è il solo anime in sviluppo presso lo studio Doga Kobo, prossimamente arriverà anche Shikimori's Not Juts a Cutie. Per quanto riguarda il manga, la serializzazione è cominciata sulla rivista Manga Time Kirara Charat di Houbunsha nel 2018, e il terzo tankobon stampato è stato rilasciato nell'aprile 2021.