E se Rufy nell'anime avesse gli stessi capelli del live action di ONE PIECE? Le fan art

Il design di Monkey D. Rufy ormai è abbastanza scolpito nella pietra. Eiichiro Oda non l'ha mai cambiato nel corso di questi lunghi anni di produzione di ONE PIECE, neanche nella parentesi del timeskip. Il ragazzo è rimasto uguale: sempre sorridente, con lo stesso taglio e la silhouette simile, al netto di qualche muscolo in più.

A cambiare spesso sono i suoi vestiti - ad eccezione dell'immancabile cappello di paglia - che cambiano di saga in saga e che non snaturano il personaggio, un po' come accade agli altri mugiwara, che vengono modificati spesso da Eiichiro Oda per essere calati al meglio nelle nuove realtà e missioni. Insomma, il personaggio non cambia ed è lo stesso in tutto ONE PIECE, sia manga che anime. Tuttavia, negli ultimi tempi, è emerso un nuovo Rufy, quello della serie live action di Netflix che ha ottenuto un bel po' di spettatori.

Inaki Godoy si è calato ottimamente nei panni del pirata di gomma, combattendo e ridendo come la controparte del manga. L'East Blue è stato superato, ma ci sono alcune differenze con il personaggio del manga. Il fan Geo ha deciso di raccogliere alcune immagini dove Rufy ha gli stessi capelli dell'attore del live action di ONE PIECE.

Modificando alcune immagini dell'anime, questo Rufy non si trova più i capelli corti e lisci, ma leggermente più lunghi e mossi, per mantenere lo stesso stile di quelli di Inaki Godoy. In una discreta sequenza di immagini, prevalentemente provenienti dalla saga dell'East Blue dell'anime, viene mostrato quest'altro aspetto del protagonista. Vi sarebbe piaciuto di più in ONE PIECE con questo taglio?