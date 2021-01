Rufy al fianco di Joy Boy e Shanks: ONE PIECE 1000 lancia un paragone sulle tre figure?

Se qualcuno aveva dubbi sul finale di ONE PIECE e sul fatto che Monkey D. Rufy sarebbe effettivamente diventato il Re dei Pirati, dopo l'ultimo capitolo del manga è ormai certo che il protagonista è destinato ad arrivare a Laugh Tale e fregiarsi dell'ambitissimo titolo piratesco.

Infatti Monkey D. Rufy è il protagonista di ONE PIECE 1000 senza se e senza ma, in un capitolo che ribadisce ancora una volta i suoi collegamenti con figure importantissime del passato. Forse Rufy è un predestinato, e questo suo destino è stato fatto risaltare da Eiichiro Oda con la scorsa storia tramite alcune silhouette e pose.

Secondo una teoria fatta da Artur - Library of Ohara, nota pagina di approfondimento di ONE PIECE su Twitter, Oda avrebbe chiaramente fatto dei paragoni tra Rufy e Joy Boy e tra il nostro protagonista e Shanks. Come potete vedere dai due tweet in basso, Rufy è stato ritratto come un'ombra nera nell'ultimo capitolo del manga, così come fu fatto con Joy Boy tempo addietro, all'epoca dell'isola degli Uomini Pesce.

Un altro paragone è stato fatto con Shanks, nel momento in cui questo cedette il Cappello di Paglia al giovane. La posa di Rufy è praticamente identica a quella del pirata dai capelli rossi, mentre si sistema il cappello dopo l'attacco a Kaido. Vedremo ancora più spesso questi paragoni nel prossimo e ultimo arco di ONE PIECE?