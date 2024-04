Rufy Gear 5th o Naruto Baryon Mode? È sfida tra i protagonisti di ONE PIECE e Naruto

La rivalità tra i fandom di ONE PIECE e Naruto non si spegnerà mai, ma di recente è divenuta ancor più feroce con il debutto del Gear 5th di Rufy in versione animata. La questione è stata sollevata di nuovo: chi tra Rufy e Naruto è più forte? Mettiamo a confronto la Baryon Mode del ninja e il Gear 5th del pirata.

A livello di visualizzazioni e clamore generato, il debutto anime del Gear 5th di Rufy non è stato migliore della Baryon Mode di Naruto. Ma ora che la forma del Cappello di Paglia è tornata a infiammare il pubblico sorge spontaneo un dubbio. Può il protagonista dello shonen di Eiichiro Oda prendersi la rivincita in termini di pura potenza? Partiamo subito con un'analisi delle due trasformazioni.

Il Gear 5th di Rufy fa il suo debutto nel capitolo 1044 di ONE PIECE, dove scopriamo che il frutto del diavolo del protagonista è in realtà uno Zoan Mitologico conosciuto con il nome di Hito Hito no Mi: Modello Nika. Il potere di questo frutto è il più ridicolo al mondo e il suo limite è dato solo dall'immaginazione di chi lo usa.

La Baryon Mode di Naruto arriva invece nel capitolo 51 di Boruto: Naruto Next Generations. Messo alle strette da Isshiki Ootsutsuki, Naruto ricorre alla sua ultima carta a sorpresa su consiglio di Kurama. In un processo simile a quello di una fusione nucleare, Kurama sacrifica tutto il suo chakra per dare vita alla forma più potente di Naruto.

La Baryon Mode fornisce a Naruto un significativo aumento di potenza e velocità, anche se il rischio per l'utente è elevatissimo. Inoltre, anche la durata di questo potere è limitata a una durata di una misera manciata di minuti.

Il Gear 5th permette a Rufy di sfruttare al massimo le capacità della gomma, assumendo le forme più varie e disparate, come ad esempio quella di un gigante. Eleva inoltre il grado di resistenza ai colpi subiti e permette di modellare l'ambiente e i corpi circostanti traslandoli in gomma. Tuttavia, il punto debole del Gear 5th di ONE PIECE sono gli attacchi all'arma bianca. Anche in questo caso, come possiamo vedere nello scontro di ONE PIECE 1095, la durata di questa forma è piuttosto limitata.

Abbiamo già chiesto all'IA di rispondere su chi è più forte tra Rufy e Naruto, ma tra le loro forme migliori, invece? Le due trasformazioni sono in realtà molto simili per quanto riguarda il consumo energetico, ma in termini di assoluta potenza e velocità probabilmente la Baryon Mode di Naruto prevarrebbe sul Gear 5th di Rufy. La battaglia tra il ninja e il pirata sarebbe comunque incerta fino all'ultimo istante.

