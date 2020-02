Rufy in Gear Second conquista tutti con l'ultimo Funko POP di ONE PIECE creato da un fan

I fan di ONE PIECE sono sempre alla ricerca di merchandising e prodotti relativi al loro anime e manga preferito. Nella storia sono presenti tanti personaggi con varietà e forme diverse e a volte è difficile riuscire a riprodurli tutti, in particolare con modellini e action figure che solitamente coprono solo gli individui più carismatici.

Oltre i modellini di ONE PIECE dedicati a personaggi come Drakule Mihawk, una delle tipologie di statuette più ricercate è quella dei Funko POP. Caratteristici per le loro fattezze in stile chibi, sono anche tra le più customizzate o riprodotte anche amatorialmente. Tenuto in considerazione ciò, un fan ha deciso di postare su Reddit la sua ultima creazione.

In calce potete osservare il protagonista di ONE PIECE, Rufy, ritratto nell'iconica posa del Gear Second. Introdotto per la prima volta a Enies Lobby, questa tecnica fu in grado di abbattere Blueno. La statuetta creata dal fan mette Rufy nella stessa posa di attivazione del potere visto nell'anime e nel manga, mentre la sua pelle risalta con il rosa Big Babol. Non mancano ovviamente i dettagli sui capelli e la nota divisa del protagonista costituita da giacca rossa, pantaloncini blu e sandali.

Acquistereste questo Funko POP di ONE PIECE se fosse in commercio? Intanto i fan del manga devono purtroppo prendere atto di una pausa a sorpresa non annunciata da Weekly Shonen Jump.