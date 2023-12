Rufy, Goku e Boruto: tutti gli eroi Jump uniti nel poster per il Jump Festa

Il Jump Festa è un evento emozionante non solo per i fan giapponesi, che potranno partecipare all'evento dal vivo, ma anche per gli appassionati di anime e manga in tutto il mondo. Questa fiera riserva sempre delle meravigliose notizie sui migliori titoli della casa editrice Shueisha ed è sempre una grande emozione.

Per l'occasione, il Jump Festa ha realizzato un'immagine promozionale davvero unica. Tutti i protagonisti delle opere della Shueisha sono raccolti in un unico poster gigante. Trovate lo scatto in questione nel tweet di un utente in calce alla notizia. Sono diversi i titoli hanno preso parte al Jump Festa di Shueisha, con numerose notizie riservate ai fan.

I personaggi presenti sono tantissimi, ma quelli che spiccano di più sono senza dubbio l'amato protagonista di One Piece, Luffy, affiancato dallo stregone Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen, la piccola telepate Anya Forger di Spy x Family e l'aspirante eroe Izuku Midoriya di My Hero Academia. I più attenti potrebbero aver notato che Son Goku è presente persino due volte nel poster!

Anche Denji di Chainsaw Man, la dolce idol Ai Hoshino di Oshi No Ko, il cacciatore Rin Okumura di Blue Exorcist e la schietta Momo Ayase di DanDaDan spiccano particolarmente. Assieme a loro ci sono anche tantissimi nuovi arrivati di quest'anno, come Chihiro Rokuhira di Kagurabachi e Corleo di MamaYuyu.

Di seguito sono disponibili gli orari dell'evento del Jump Festa, che si terrà oggi e domani, domenica 17 dicembre. Per la prima volta, sarà disponibile anche in lingua inglese con uno streaming dedicato, questo significa che i fan di tutto il mondo potranno scoprire in diretta le notizie che ci tiene in serbo la Shueisha.