Da Rufy a Goku, la Top 15 dei protagonisti shonen più apprezzati secondo i fan occidentali

Quando si parla di anime e manga, la categoria degli shonen è indubbiamente una delle più apprezzate in assoluto, se non la più amata dai fan giapponesi e da quelli occidentali. Naturalmente molto spesso il merito è dei protagonisti, coraggiosi ed eroici oltre ogni limite, ma quale tra i tanti è il preferito dai fan?

Un utente Reddit ha cercato di rispondere a questa domanda pubblicando una classifica sul social, realizzata basandosi sui voti spesi dagli utenti del portale MyAnimeList. Come molti di voi ben sapranno, gli utenti possono spendere un voto per premiare il loro personaggio preferito in un determinato anime, dunque la classifica dovrebbe risultare sufficientemente rappresentativa. In calce potete dare un'occhiata ai risultati.

Al contrario di quanto molti di voi potrebbero pensare, i voti non sono condizionati dalla grandezza della fan base. Nel sito infatti, l'anime con più utenti registrati è Death Note, il cui protagonista ha, tuttavia, chiuso alle spalle di Rufy di ONE PIECE. Allo stesso modo Gintoki ha ricevuto più voti di Midoriya, nonostante My Hero Academia abbia una fan base registrata circa cinque volte più grande di quella di Gintama.

Per quanto riguarda i risultati, tutti i volti noti sono presenti in classifica, da Rufy a Goku, passando per Naruto, Ichigo e Natsu. Nella lista c'è spazio anche per Eren Jaeger, visto che la prima stagione de L'Attacco dei Giganti è stata erroneamente inserita nella categoria degli shonen.

E voi cosa ne pensate? Chi è il vostro preferito? Fateci sapere la vostra prima scelta con un commento! Nel caso in cui vi piacessero queste classifiche poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a quelle riservate alla miglior protagonista femminile in una Rom-Com e alla miglior co-protagonista in un anime harem.