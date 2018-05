Rufy e Katakuri sono i protagonisti della cover del volume 89 di ONE PIECE

Mentre qui in italia è da poco disponibile il volume 86 di ONE PIECE, edito da Edizioni Star Comics, in Giappone è in dirittura d'arrivo l'89° volume dell'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda, e YounkouProductions ha mostrato oggi un'anteprima della cover.

Com'era prevedibile, protagonisti assoluti della copertina del nuovo volume di ONE PIECE sono Rufy e Charlotte Katakuri. I due, come visibile nell'immagine in calce alla notizia, vengono mostrati durante la fase finale del loro violento scontro nel mondo specchio, scontro che ha visto Cappello di Paglia sfoderare un nuovo e potente power-up.

Se fate attenzione, infatti, quello mostrato in cover non è il solito Gear Fourth, ma una versione potenziata denominata dallo stesso Rufy come Snakeman. La nuova forma aumenta drasticamente la velocità del nostro eroe e, sommata all'utilizzo dell'Ambizione della Percezione, permette a Cappello di Paglia di schivare e colpire l'avversario con maggiore accuratezza.

Come i fan del manga sapranno, Rufy è uscito vincitore dallo scontro con Katakuri, anche se la vittoria è durata ben poco dato che l'intera ciurma è dovuta fuggire da Whole Cake Island prima che venisse decimata da una Big Mom furiosa. Lo scontro con l'Imperatrice è valso a Cappello di Paglia un aumento di taglia e il titolo ufficioso di "Quinto Imperatore".

Ora, Rufy e compagni stanno navigando verso il Wano Country mentre il focus dell'attenzione si sta pian piano spostando verso il vertice del Governo Mondiale: il Reverie. Il nuovo volume di ONE PIECE uscirà il prossimo 4 Giugno in Giappone.