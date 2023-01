Rufy in manette? Le autorità giapponesi alle calcagna del ladro che si ispira a ONE PIECE

ONE PIECE è ambientato in un mondo dove i pirati sono ricercati dal governo mondiale. Rufy e compagni viaggiano per il mare sempre con la Marina alle calcagna. L'avventura verso Laugh Tale verrà tuttavia ostacolata anche dalle autorità giapponesi. Cappello di Paglia è indagato per una serie di rapine.

Di recente Rufy è diventato uno degli Imperatori e forse a causa della sua altissima taglia anche le autorità giapponesi si sono messe alle calcagna del capitano dei Pirati di Cappello di Paglia. Questa volta però non c'entra il protagonista di ONE PIECE e l'intramontabile opera di Eiichiro Oda è coinvolta solamente di riflesso.

A essere ricercato dalla polizia di tutto il Giappone non è infatti l'amato capitano dei Mugiwara. A essere indagato è stato sì Rufy, ma non quello che voi credete, bensì un suo alter-ego che si sta macchiando di una serie di rapine.

Dopo aver effettuato una serie di arresti per rapine avvenute nell'ultimo anno a Tokyo, Osaka e Hiroshima, le autorità hanno scoperto che questi furti portano tutti allo stesso nome, quello di Rufy. Stando a quanto riferito dalla polizia locale in seguito ad alcuni arresti, un misterioso ladro che si fa chiamare "Luffy" sta assoldando alcuni criminali per commettere delle rapine.

Il rapinatore di nome Luffy pare essere collegato anche ad alcuni furti avvenuti a Shiga, Yamaguchi e Kyoto, e persino a un omicidio di una donna di 90 anni residente nella capitale giapponese. La fama di Luffy sta crescendo, così come i colpi da lui organizzati. Con una rapina avvenuta a Kyoto sono stati derubati alcuni orologi di lusso dal valore di circa mezzo milione di dollari. Riuscirà la polizia ad arrestare Luffy, esattamente come i Pirati delle Cento Bestie imprigionarono il vero Rufy di ONE PIECE a Udon?