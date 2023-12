Luffy è il miglior personaggio anime maschile dell'anno?

Il 2023 è stato un anno ricco di anime interessanti e innovativi. Anche i loro protagonisti maschili sono stati eccezionali per diversi motivi. Ma quali fra questi hanno spiccato più di altri? E, soprattutto, che posizione ricopre Luffy di One Piece in una ipotetica classifica? Ecco cinque proposte, ma aiutateci a stilare la top 5 nei commenti!

Tra i migliori 5 abbiamo Tendo Akira di Zom 100: Bucket List of the Dead. Era un ragazzo ottimista e intelligente, dedito allo studio ma anche solare e divertente, ma cambiò totalmente personalità quando si ritrovò a lavorare per un'azienda che lo sfruttava e maltrattava. Quando, in un giorno totalmente a caso, la pandemia zombie si diffuse in tutto il Giappone, paradossalmente Akira non ne rimase scioccato ma ritrovò la spensieratezza perduta. Akira di Zom 100 è diventato un faro di speranza per i giovani.

Aqua Hoshino di Oshi No Ko era il ginecologo incaricato di seguire il parto dell'idol Ai Hoshino, ma finì per essere assassinato da un inquietante stalker dell'artista. Nella sua vita attuale si è "reincarnato" come il figlio della stessa idol. Grazie alla sua intelligenza finisce, anche un po' controvoglia, per diventare un attore prodigio, ma il suo obiettivo principale diventa vendicare Ai.

La storia di Gabimaru di Hell's Paradise ha commosso gli spettatori di tutto il mondo. Egli viene catturato dal governo shogunato per i suoi crimini da assassino. Tuttavia, anziché essere giustiziato, gli viene offerta un'opportunità di riscatto: partecipare a una missione per recarsi su un'isola misteriosa chiamata "Tsurumi no Kuni". Qui, nonostante sia un criminale estremamente pericoloso, si astiene dal combattere e vive con l'obiettivo di ritrovare sua moglie.

Con la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo è tornato alla ribalta nell'arco narrativo dell'Inventario Nascosto e dell'Incidente di Shibuya. I dettagli della sua vita passata ed il mix di combattimenti incredibili hanno riacceso la passione del pubblico per questo personaggio.

Concludiamo con Luffy di One Piece. L'anime è entrato nelle fasi finali della Saga di Wano e gli spettatori hanno finalmente potuto vedere il suo Gear 5th. Per chi se lo fosse perso, qui vi spieghiamo meglio come funziona il Gear 5 di Rufy in One Piece. Questa trasformazione incredibile, e le animazioni del combattimento finale della saga, hanno riportato, se mai ce ne fosse stato bisogno, Luffy al centro dell'attenzione mondiale tra gli amanti dei manga, anche nel 2023 dopo 20 anni di carriera!