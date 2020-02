Rufy, Sabo e Ace di ONE PIECE passano da fratelli a sorelle con l'ultimo cosplay

Durante la loro infanzia, il terzetto di bambini formato da Ace, Sabo e Rufy scorrazzava tra le foreste del regno di Goa, sull'isola di Dawn. Il periodo passato lì dal protagonista di ONE PIECE è servito a cementare l'amicizia con quelli che poi saranno i suoi due fratelli acquisiti, purtroppo uno dei quali è stato perso nella guerra di Marineford.

In tanti immaginano il terzetto ancora unito anche da adulti: lo stesso Eiichiro Oda ha preparato in una delle ONE PIECE Magazine un What If che presentava i tre ragazzi insieme dopo la battaglia che vide morire anche Barbabianca. Per i fan, invece, è più semplice dare letteralmente vita ai personaggi interpretandoli con i cosplay.

Sono spuntati quindi in rete un Rufy, un Ace e un Sabo radunati nella stessa foto, come potete vedere in calce, solo con una particolarità: sono stati trasformati in ragazze. Sulla pagina di Lenoxknightofficial è comparsa una foto diventata subito virale con i tre fratelli diventati improvvisamente sorelle. Magia dei cosplay genderbent, o forse di un Ivankov desideroso di usare il suo Frutto del Diavolo. Cosa ne pensate delle tre ragazze che potete ammirare in calce?

ONE PIECE è un franchise che ha permesso ai fan di creare tanti cosplay e proprio su Ace versione ragazza ce ne sono stati diversi nel corso del tempo.