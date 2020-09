Rufy e Sanji sbarcano nell'universo di Le Bizzarre Avventure di JoJo in un epico crossover

One Piece e Le Bizzarre Avventure di JoJo sono due opere totalmente differenti, ma un fan ha creato un punto d'incontro dando vita a un divertentissimo crossover. I Pirati di Cappello di Paglia approdano nel mondo dei Joestars!

Quando One Piece sta per arrivare allo storico millesimo capitolo e alla fine della saga, Rufy e Sanji si allontanano dal paese di Wano per incontrare i protagonisti di Le Bizzarre Avventure di JoJo. L'utente Reddit Trun_Godword ha condiviso un esilarante meme in cui Rufy tenta di scroccare del cibo dal frigorifero del biondissimo chef. L'artwork è tratto da uno dei momenti più divertenti della terza stagione di Le Bizzarre Avventure di JoJo, Stardust Crusaders, e il risultato è semplicemente spettacolare.

I due protagonisti di One Piece, disegnati in stile JoJo, sono semplicemente perfetti e si adattano pienamente all'opera di Hirohiko Araki. Non è la prima volta che questo franchise è protagonista di un crossover. Qualche tempo fa, lo Stand Gold Experience di Le Bizzarre Avventure di JoJo è stato ricreato in versione LEGO.

Mentre il manga di One Piece continua la sua regolare pubblicazione settimanale, Le Bizzarre Avventure di JoJo è attualmente in pausa. La sesta stagione della serie animata deve ancora essere confermata dallo studio di animazione David Production, ma molto probabilmente seguirà le vicende di Jolyne, figlia di Jotaro Kujo. In attesa di novità, godiamoci questa spassosa descrizione degli Stand di Le Bizzarre Avventure di JoJo.