Rufy potrebbe trovarsi stretto tra due fuochi nell'arco narrativo di Wano

Come ci ha abituato da anni, Eiichiro Oda ama mettere in situazioni spinose i suoi personaggi per conferire alla storia molta più drammaticità e suspense. Nell'arco narrativo di Wano, il nostro eroe aspirante Re dei pirati potrebbe trovarsi tra due pericoli troppo grandi.

Nell'episodio 923 assistiamo all'arrivo della potente Imperatrice Big Mom sull'isola dei samurai. La piratessa ha in mente di farla pagare cara al nostro Rufy per gli avvenimenti accaduti sull'isola di Whole Cake, sua base operativa e dominio. In quel frangente, come ricorderete, Rufy, Nami, Brook e Chopper si erano recati sull'isola dell'Imperatrice per salvare il loro amico Sanji, costretto ad un matrimonio di convenienza con Charlotte Pudding, trentacinquesima figlia di Big Mom. Dopo una serie di peripezie, i nostri fuggono molto fortunosamente, ma tra Rufy e Big Mom non c'è stato ancora uno scontro decisivo, vista anche la disparità delle forze in campo. Che sia arrivato adesso il momento del confronto finale tra i due? Ma Rufy sarà in grado di gestire non uno, ma due imperatori la cui forza è davvero soverchiante? Lo sapremo nei prossimi episodi.

Nel frattempo nel manga di One Piece si è conclusa la storia di Oden, il precedente Shogun dell'isola di Wano, tradito dal perido Orochi. Per lasciarvi a notizie più allegre, vediamo Rufy comparire ai festeggiamenti del carnevale brasiliano. Del resto, i fan più attenti ricorderanno, lo stesso Oda dichiarò che nel nostro mondo Rufy sarebbe stato di nazionalità brasiliana.