Rufy VS Kaido nella nuova e splendida statuetta da collezione di ONE PIECE

La battaglia nella capitale dei fiori mise contro Monkey D. Rufy, capitano della ciurma dei pirati di cappello di paglia e protagonista di ONE PIECE, contro Kaido delle Cento Bestie, uno dei quattro imperatori e nemico principale della saga di Wanokuni. Questo scontro si risolse con una disfatta assoluta per il nostro protagonista di gomma.

Nonostante la bruciante sconfitta e l'incarcerazione, la battaglia tra Rufy e Kaido riservò diversi momenti epici e belli da vedere. LC Studio ha deciso di immortalare una di queste situazioni con una statuetta da collezione.

I fan di ONE PIECE potranno mettere le mani sul modellino che potete vedere nel tweet in basso nel primo trimestre del 2021 e possono già preordinarla dal sito apposito. Purtroppo non ci sono informazioni di prezzo o delle dimensioni, pertanto non possiamo fare altro che ammirare la realizzazione che vede Rufy con gli abiti di Wanokuni, ovvero il kimono rosso e blu.

Il protagonista di ONE PIECE è sopra la testa di Kaido in versione drago, all'apparenza battuto ma con le fauci ancora spalancate. Il pirata col cappello di paglia sta per sferrare un altro colpo con la mano destra incandescente, segno che sta usando uno dei suoi Gear per lanciare uno strepitoso Red Hawk.

Potremmo rivedere questa battaglia nel capitolo 1000 di ONE PIECE tra qualche mese, mentre anche Zoro è protagonista in una figure dall'aria possente.