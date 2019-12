Rufy VS Kaido, lo scontro di ONE PIECE sta per mostrarsi in tutta la sua forza

Kaido è stato descritto come una delle figure più potenti di ONE PIECE, l'essere al limite dell'onnipotenza che fa annichilire ogni singola creature vivente. Perciò la saga di Wanokuni di ONE PIECE sarà una delle più emozionanti, dato che verosimilmente coinvolgerà la sconfitta e caduta di questa figura che imperversa sui mari del mondo.

Eppure, lo scorso episodio di ONE PIECE ha dimostrato la vera potenza di Kaido, capace di lanciare un colpo che ha distrutto il castello di Oden, condannando alla morte gran parte dei Mugiwara e degli altri personaggi che segretamente si erano radunati nella zona.

ONE PIECE 914 si mostra però nell'anteprima di fine episodio e anticipa, come potete vedere nel video in alto, lo scontro tra Rufy Cappello di Paglia e l'imperatore Kaido delle Cento Bestie. Mentre tutti osservano la distruzione del castello, Rufy scende giù dalla montagna per dirigersi verso il punto in cui è apparso Kaido in forma di drago.

L'eroe di ONE PIECE, nonostante la situazione, non si fa scrupoli e carica il Gear Third per colpire il nemico di sorpresa con un Giant Pistol. Ma l'occhio del drago si apre sugli ultimi secondi del video di anteprima, facendo capire che l'attacco non è andato a buon fine. Cosa aspetta i fan di ONE PIECE nella puntata che sarà trasmessa domenica 15 dicembre?