Il ruggito di Garou: One-Punch Man 129 è dedicato al mostro umano

Ormai da diversi capitoli, One-Punch Man è impegnato in un lungo arco narrativo che vede affrontarsi eroi dell'associazione e mostri provenienti dal sottosuolo, in un tripudio di battaglie che hanno visto cadere elementi da una parte e dall'altra. E, slegato da entrambe le fazioni, c'è anche il mostro umano Garou alle prese con uno scontro.

Nel capitolo 127 di One-Punch Man, il limitatore di Garou si è rotto. Questo significa che finora il combattente non ha mai lottato al massimo delle sue forze ed è lo scontro con Superalloy Darkshine a far intravedere per la prima volta lo sterminato potenziale del ragazzo.

La battaglia è tornata a calcare le tavole di One-Punch Man con il capitolo 129 che dedica buona parte della pubblicazione alla storia dell'eroe di classe S. Mentre la battaglia prosegue con Superalloy Darkshine preoccupato per l'esito, Garou gli sferra un colpo che lo scaraventa attraverso alcuni piani del complesso sotterraneo.

Dopo essersi ripreso e vedendo Garou più in forma che mai, Superalloy Darkshine inizia a tremare e a ricordare il suo passato. Inizialmente era un bambino di carnagione pallida e mingherlino, incapace in qualunque sport. A quindici anni però iniziò ad allenarsi e nel corso del tempo aumentò sempre di più gli allenamenti. Il risultato fu quello di diventare la massa di muscoli che è oggi, con un corpo potentissimo. Va così alla ricerca di un avversario con cui potesse scontrarsi in modo soddisfacente.

Tuttavia Garou è troppo forte e, dopo tantissimi anni, Superalloy Darkshine è tornato a provare quella paura che aveva da piccolo. Al vedere l'espressione dell'eroe, Garou non riesce a sferrare il colpo di grazia, sentendosi quasi un bullo. Il finale di One-Punch Man 129 però non lascia spazio a una conclusione pulita dello scontro dato che Tatsumaki interviene e avvolge Superalloy Darkshine in una bolla, mentre Garou si accascia al suolo.