Rui o Hina? Domestic Girlfriend è alle battute finali, svelata la sorella vincitrice

Dopo più di 260 capitoli e sei anni di serializzazione, l'autrice Kei Sasuga ha finalmente svelato la sorella vincitrice della battaglia per il cuore di Natsuo Fujii, giovane protagonista di Domestic Girlfriend. L'infinita gara tra Rui e Hina si è quindi definitivamente conclusa e, come nella vita vera, solo una delle due ha raggiunto la felicità.

Nonostante le minacce di alcuni fan e qualche sporadica critica per via dell'eccessiva lentezza che ha caratterizzato la parte centrale della storia, Kei Sasuga ha deciso di non ricorrere a scorciatoie né di cercare terze vie, impostando quello che sembrerebbe essere il finale del manga con una coppia ben definita.

La vincitrice è quindi Rui Tachibana, sorella minore di Hina e abile cuoca dai capelli blu. Dopo il primo terzo della storia Natsuo ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più alla sorella acquisita, finendo per comprendere, dopo averne rifiutato più volte le avances, quanto in realtà avesse bisogno del suo supporto. Negli ultimi capitoli della storia Rui è rimasta incinta e i due hanno ottenuto la benedizione dei loro genitori, annunciando successivamente il loro matrimonio.

La storia sembra essere quindi in dirittura d'arrivo, visto che tutte le sottotrame sono state praticamente concluse e non sembrerebbero esserci problemi all'orizzonte. Dopo il matrimonio tra la coppia di protagonista e qualche chiarificazione sul futuro della sorella maggiore, l'opera dovrebbe quindi concludersi. Kei Sasuga inoltre ha deciso di dissipare ogni dubbio, condividendo poche ore fa sul suo profilo Twitter un'immagine dedicata a Hina e confermandone implicitamente la sconfitta.

