Rukia brilla col suo Bankai in questo cosplay a tema Bleach

Bleach sta per tornare. Ormai è notizia certa, con tanto di annuncio in pompa magna da parte di Shueisha e autore. La data invece è ancora sconosciuta e i fan fremono per rivedere in azione Ichigo Kurosaki e compagnia con tutte le novità apportate dall'ultimo arco narrativo. E, ovviamente, si attende anche il ritorno di Rukia Kuchiki.

La Shinigami fu uno dei primi personaggi ad apparire nel mondo di Bleach e motore portante di tante saghe dell'opera. La ragazza ha messo più volte in mostra le sue abilità, con la zanpakuto fortemente orientata all'elemento ghiaccio. Ciò che i fa dell'anime non sanno è che anche Rukia Kuchiki riesce a utilizzare il Bankai, denominato Hakka no Togame (Punizione della nebbia bianca) che la fa ammantare di un bianco intenso.

Questa forma che solo alcuni fan di Bleach conoscono si può osservare nel cosplay di Tddcosplay, una ragazza che ha deciso di vestire i panni di Rukia. Come potete vedere in calce, Rukia rende bianchi i propri capelli e il viso si impallidisce fortemente, i vestiti si trasformano e diventano candidi mentre brandisce una spada capace di controllare il gelo fino a temperature letali. Si può dire che grazie ad Hakka no Togame, Rukia diventa una vera e propria principessa di ghiaccio. Non resta che attendere un altro anno o due per poter vedere questa versione anche nell'anime.

I fan di Bleach sono esaltati per le ultime notizie e aumentano i cosplay come quello di Ulquiorra arrivato in rete pochi giorni fa.