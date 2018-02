Rumiko Takahashi annuncia Nanimonai Heya, un manga one-shot a tema horror!

Il quarto numero di quest’anno del magazine(Shogakukan) ha annunciato lo corso sabato che la prossima uscita, attualmente attesa nelle fumetterie nipponiche per il 24 febbraio, ospiterà un nuovo one-shot disegnato dall’artista soprannominata “la regina del manga”,

Intitolato "Nanimonai Heya" (Un appartamento vuoto), questo breve manga horror seguirà le vicende di un uomo deciso a trasferirsi per poter finalmente cambiare vita. Sfortunatamente, quest'individuo non meglio specificato si trasferirà accanto ad un appartamento che, in passato, è stato lo scenario di una storia di suicidio e di morte accidentale.



Nata a Niigata il 10 ottobre 1957, Rumiko Takahashi è una delle mangaka di maggior successo, e nella sua lunghissima carriera di fumettista ha disegnato opere del calibro di Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Mermaid Saga, Rumic Theater, Ranma 1/2, One-Pound Gospel e Inuyasha. Molti dei suoi manga, come appunto Ranma 1/2 e Inuyasha, sono noti in tutto il globo e hanno ricevuto svariati adattamenti anime e live-action. Lo scorso dicembre, infine, l’autrice ha concluso il manga Rinne, il cui 40° tankobon ha raggiunto le fumetterie nipponiche durante il mese di gennaio.



In Italia le opere disegnate dalla regina del manga sono edite da Star Comics, che già dal 2011 sta pubblicando il manga Rinne. Nel mese di novembre 2017, inoltre, l'editore ha finalmente accontentato i fan che chiedevano a gran voce una ristampa di Ranma 1/2, di cui abbiamo già recensito il primo volume.