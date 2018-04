Rumiko Takahashi, autrice di Rinne, Inuyasha e Ranma ½, lancerà presto una nuova opera!

Durante lo scorso weekend, il doppio numero di maggio e giugno della rivista nipponica Tsukuru, edita da Tsukuru Shuppan, ha segnalato ai lettori che la nota autrice Rumiko Takahashi si appresta a lanciare “molto presto” la sua prossima opera.

Nata a Niigata nel mese di ottobre 1957, Rumiko Takahashi è una mangaka che gode di una certa influenza e popolarità tanto in Giappone quanto nel resto del globo, dove è anche conosciuta come “la Regina dei Manga”. Autrice di tante opere dojinshi realizzate negli anni della scuola, la maestra ha iniziato la propria carriera professionistica nel 1978, anno in cui pubblicò la storia breve intitolata “Kattena yatsura”, che in seguito diede vita a Lamù (anche nota in patria come “Urusei yatsura”).



La fama arrivò soltanto nel 1987 quando, dopo la conclusione di Maison Ikkoku (Cara dolce Kyoko) e della stessa Lamù, la Takahashi diede la luce a quel capolavoro insormontabile che risponde al nome di Ranma ½, ossia la rocambolesca storia di un giovane esperto di arti marziali in grado di trasformarsi (suo malgrado) in un’avvenente fanciulla dalle forme irresistibili. Non a caso, complice un incontenibile circo di personaggi bizzarri e ben caratterizzati, il ragazzo col codino continua ancora oggi a conquistare sempre più generazioni di fan.

La maggior parte delle opere realizzate dalla sensei, come appunto Inuyasha e Rinne, sono edite anche in Italia da Star Comics, che proprio qualche mese fa ha dato il via all'attesissima ristampa di Ranma ½.



