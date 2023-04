Rumiko Takahashi premiata in Francia: l'autrice ottiene una illustre onorificenza

L'eredità lasciata da Rumiko Takahashi parla per il suo conto. Dalla matita dell'autrice, nota anche come la "signora dei manga" sono infatti nate opere iconiche e senza tempo come Lamù, Ranma 1/2 e Inuyasha. Per onorare la sua carriera, in Francia le è stato assegnato un importantissimo riconoscimento.

Il team alle dipendenze di Rumiko Takahashi ha rivelato che l'artista è stata premiata con l'Ordine delle arti e delle lettere, ordine onorifico francese che viene assegnato unicamente a coloro contribuito significativamente ad accrescere l'arte nel territorio del Paese.

L'onorificenza, istituita dal 1957 e gestita dal ministero della cultura francese, viene assegnata a 200 destinatari ogni anno. Takahashi è la prima donna mangaka a ottenere questo premio, ma non la prima in assoluto. Prima di lei, anche Go Nagai, Akira Toriyama, Jiro Tamaguchi e Katsuhiro Otomo erano stati premiati.

Questo importante riconoscimento fa seguito a quello ottenuto nel 2020, quando Rumiko Takahashi ottenne il Nastro Viola, la più grande onorificenza per gli artisti nipponici. Responsabile di diverse opere immortali, la Takahashi è nel settore da decenni e forse per questo è meno conosciuta dai lettori di nuova generazione. Ecco uno dei segreti di Rumiko Takahashinello storytelling che ha consentito di ottenere questi e altri importanti premi. E voi, avete mai letto una delle sue storie?