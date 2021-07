Runaways: un primo sguardo al 100esimo volume dell'originale serie targata Marvel Comics

La prossima serie di casa Marvel Comics che raggiungerà l'importante traguardo del centesimo volume pubblicato sarà Runaways, opera iniziata nel 2003 nata dagli autori Brian K. Vaughan e Adrian Alphona. Per l'occasione la Casa delle Idee ha deciso di pubblicare il numero 38 della serie regolare con più pagine, con un importante risvolto narrativo.

Rainbow Rowell, che ha dato nuova vita alla serie nel 2017, tornerà alla sceneggiatura, mentre i disegni saranno firmati dagli artisti Andres Genolet, Kris Anka, e lo stesso Alphona. "Ero un grande fan della serie originale di Brian K. Vaughan e Adrian Alphona, e l'ho seguita attraverso tutti i suoi cambiamenti. Ricordo di aver desiderato che i volumi non finissero mai. Per questo riportare in pista Runaways e arrivare così lontano è stato incredibilmente emozionante, e un grande onore" con queste parole ha commentato l'iniziativa Rowell.

Gli autori hanno cercato di inserire tutti i personaggi nel volume speciale, donando a ciascuno di loro diverse battute. L'elemento che renderà il racconto particolarmente importante per il futuro dell'opera è l'inserimento di un momento di crescita, come ha specificato l'autrice "I protagonisti sono sempre stati teenager, ma in questo numero vedrete le conseguenze della crescita vissuta negli scorsi 37 volumi. Sono pronti ad andare oltre."

Questa storia fondamentale per l'evoluzione della serie arriverà sugli scaffali l'11 agosto 2021, e in calce potete vedere la cover che riunisce tutti i protagonisti. Ricordiamo che presto Shang-Chi e Wolverine si affronteranno, e che l'8 settembre tornerà Ka-Zar con una nuova serie.