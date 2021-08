Runaways: la triste conclusione nel volume 38, Marvel Comics cancella la serie

La pubblicazione del 100esimo volume canonico col titolo Runaways aveva creato grandi aspettative nei fan dell'opera creata originariamente da Brian K. Vaughan e Adran Alphona, ma dopo la pubblicazione del numero 38 della nuova serie, la casa editrice Marvel Comics ha confermato la cancellazione definitiva della serie.

Immaginato come finale a sorpresa dell'intero percorso dei personaggi principali, il volume in questione è stato presentato come la possibilità di donare più complessità al loro futuro, un momento di cambiamento radicale che li avrebbe fatti passare dall'età dell'adolescenza all'età matura. Gli stessi autori, al momento della presentazione, stavano già immaginando i risvolti futuri della serie, e sembrano averne posto le basi nell'ultima storia.

"È con il cuore in mano che condivido una dolceamara verità." così ha cominciato il suo intervento nella sezione del numero dedicata ai fan l'editor Nick Lowe, continuando: "Questo è l'ultimo volume di questa serie di Runaways. È una notizia veramente spiacevole per me e per gli artisti che hanno lavorato a questo volume. Siamo orgogliosi di averlo realizzato, quindi volevo essere sicuro che avessero una possibilità di dire arrivederci!"

Runaways #38 si è rivelato ricco di sorprese e colpi di scena, dal viaggio nel futuro di Chase Stein per prevenire l'apocalisse, fino alla titubante decisione di Molly Hayes se andare o meno a vivere sull'isola di Krakoa insieme agli altri mutanti, fino all'abbandono del pianeta Terra da parte di Karolina. Non è sicuro se queste storie verranno mai approfondite, o se avranno un seguito in una futura serie, ma gli autori sono riusciti a confezionare ugualmente un finale memorabile.

