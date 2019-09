Naruto: Il runner virale dell'Area 51 è stato identificato e intervistato!

Nella giornata di ieri vi abbiamo prontamente segnalato l'inizio della Naruto Run, con circa 150 persone che sono accorse nei pressi dell'Area 51 costringendo le forze militari a organizzarsi in modo da sbarrare loro l'entrata. Il partecipante che è diventato virale su internet, sfrecciando alle spalle di un giornalista, ora è stato identificato.

L'intervistatore Joe Bartles, il reporter per KTNV Channel 13 che ha filmato il giovane mentre sfrecciava alle sue spalle, ha avuto l'opportunità di fare delle domande al famoso runner. Il nome del giovane è Elia Elixir, e il ragazzo ha affermato di essere effettivamente interessato a una possibile vita extraterrestre piuttosto che ad imitare i Ninja di Kishimoto.

Inoltre Elia ha riferito di essere già stato nei pressi dell'Area un mese fa, al fine di esercitare le sue capacità da runner in vista dell'evento di ieri. Aveva portato con se cibo e acqua per sopravvivere davanti al complesso militare, e fortunatamente per lui l'allenamento è andato a buon fine.

Nonostante la sua incrollabile temerarietà, l'assalto all'Area 51 è stato un mezzo flop. Le migliaia di adesioni all'evento su Facebook non hanno corrisposto ai presenti che hanno poi raggiunto la base in Nevada, con le forze militari che impiegato il minimo sforzo per tenere a bada la situazione, mettendo a segno anche qualche arresto.

Anche Shonen Jump ha commentato l'episodio attraverso il proprio profilo Twitter.