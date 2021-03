Che ruolo avrà Barbara Gordon nella serie evento DC Infinite Frontier?

In attesa del debutto ufficiale di Infinite Frontier, che avverrà in estate, il volume zero rilasciato nelle scorse ore ha dato inizio al nuovo grande evento targato DC Comics. Questa serie prenderà in considerazione un'incredibile sfilza di eroi, riportandoli al loro status quo o addirittura in vita.

Nelle pagine di DC Infinite Frontier #0 scopriamo il ruolo assegnato a Barbara Gordon, in bilico tra il tornare in azione vestendo i panni di Batgirl o assumere il ruolo di Oracle prestando aiuto ai suoi compagni dalla distanza.

Mentre Stephanie Brown e Cassandra Cain operano sul campo come le due nuove Batgirls, a guidare le loro azioni è Oracle. Durante una conversazione con Helena Bertinelli, alias Huntress, Barbara afferma che è bello essere ancora una volta dietro il computer, poiché questo le permette di essere "ovunque" in un modo che il suo vecchio costume non le avrebbe mai permesso. Ma come da lei stesso spiegato, non ha ancora messo il mantello al chiodo.



Stando alle parole dell'autore James Tynion IV, Barbara Gordon intraprenderà un nuovo percorso che avrà risvolti molto interessanti. "Onestamente, i piani che abbiamo per Oracle e per i personaggi nella sua orbita sono grandi. Una cosa che volevamo fare era riavvicinare Barbara al centro del mito di Batman. Lei è il personaggio di supporto chiaver per Batman, per Jim Gordon e per Dick Grayson. È in prima linea e al centro di tutto questo".

Infinite Froniter, la nuova serie DC Comics, parte col botto, un famoso villain ha perso la vita. Nel frattempo, ecco tutti i dettagli su DC Infinite Frontier.