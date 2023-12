Ruri Dragon, la hit di Shonen Jump sta per tornare? Il promettente messaggio dell'autore

Molti mangaka che puntano a vedere le loro opere pubblicate sulle pagine di una rivista importante come Weekly Shonen Jump spesso si ritrovano a dover pubblicare un capitolo one-shot per comprendere al meglio la ricezione del pubblico. Questo è avvenuto anche per Masaoki Shindo, autore dell’acclamato Ruri Dragon, che ha promesso di tornare presto.

Partendo da un’idea che ha preso forma nell’one-shot pubblicato nel dicembre del 2020, Shindo ha poi sviluppato una storia arrivata nel giugno del 2022 su Shonen Jump, e progredita per soli sei capitoli. Infatti, per problemi di salute, il mangaka è stato costretto a fermarsi e ad allontanarsi per parecchio tempo dai ritmi serrati della serializzazione richiesti da Shueisha, ma ora, stando ad un suo recente messaggio, sembra essere pronto a tornare.

Nel messaggio, riportato e tradotto in inglese da @AniNewsAndFacts nel post che trovate in calce, l’autore ringrazia i fan per l’incredibile supporto mostrato nei lunghi mesi di pausa, e li ha rassicurati parlando delle sue buone condizioni di salute. Proprio per questo ha anche promesso di voler tornare a lavorare al meglio sui prossimi capitoli di Ruri Dragon, che con tutta probabilità potremo leggere nei primi mesi del 2024.

Va comunque sottolineato che, sebbene ci siano solo sei capitoli raccolti in un unico tankobon, la serie di Ruri Dragon ha raggiunto risultati pazzeschi, superando una tiratura molto alta, di 200 000 copie distribuite nel primo mese. Aspettando di scoprire come Shueisha gestirà la pubblicazione dei prossimi capitoli, diteci cosa ne pensate del ritorno di Ruri Dragon nei commenti.