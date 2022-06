RuriDragon, oltre un milione di visual con i primi due capitoli: la serie di Jump esplode

Il rinnovamento di Weekly Shonen Jump delle scorse settimane ha portato in dote due nuovi racconti, in sostituzione ad altri che, a causa dello scarso successo, sono stati cancellati. Il primo è stato Aliens Area, un manga di combattimenti fantascientifico; il secondo invece è RuriDragon, incentrato su tematiche molto più slice of life.

La storia della giovane Ruri, una liceale che scopre un giorno di avere delle caratteristiche da drago e deve quindi affrontare una vita quotidiana molto diversa dal solito, sembra aver colpito tutti immediatamente. In Giappone la serie viene pubblicata non soltanto su Weekly Shonen Jump, ma anche sul magazine digitale Shonen Jump+ dove le visualizzazioni dei primi capitoli sono ottime e ben oltre le aspettative.

Il primo capitolo di RuriDragon ha ottenuto oltre 680.000 visualizzazioni, mentre il secondo ha sforato quota 310.000. In totale, RuriDragon ha oltre un milione di visualizzazioni su Shonen Jump+ al momento, testimoniando che il pubblico ha ben gradito questa storia di Masaoki Shindo. Non è soltanto in Giappone però che la serie può contare su un buon supporto: su MangaPlus, con appena tre capitoli pubblicati RuriDragon è arrivato a quasi 240.000 visualizzazioni, che porta la serie a essere una delle top 10 della piattaforma, superando titoli più stabili come Sakamoto Days, Mashle e Dandadan e avvicinandosi a Kaiju no.8.

Un buon inizio per questa giovane serie che potrebbe rimanere su Weekly Shonen Jump a lungo.