RuriDragon, problemi per la nuova serie di Jump: l'autore è costretto a una pausa

Masaoki Shindo è un mangaka che da parecchio tempo circola nella scuderia Shueisha. Sulle varie riviste, nel corso degli anni si è contraddistinto per vari oneshot a stampo shonen. Finalmente, qualche mese fa, è riuscito a realizzare il suo sogno di pubblicare su Weekly Shonen Jump con RuriDragon. Purtroppo però ci sono alcune battute d'arresto.

I primi capitoli di RuriDragon sono stati ben accolti in Giappone ma anche su MangaPlus, con tante visite. Ciò ha consentito anche all'autore di ricevere una color page su Weekly Shonen Jump, pagina che viene dedicata soltanto alle serie più popolari. Tuttavia, nonostante la giovane età e questo successo, sembra che Masaoki Shindo abbia alcuni problemi di salute.

Già due settimane fa era saltata la pubblicazione di un capitolo, mentre ora RuriDragon entrerà in pausa a tempo indeterminato. Weekly Shonen Jump ha condiviso una nota dove spiega che il mangaka è in pessime condizioni di salute e non è in grado di disegnare. La scelta è stata condivisa tra autore e redazione, così che il primo possa riprendersi e tornare in perfetta forma per il futuro.

Intanto la rivista chiede che gli appassionati attendano il ritorno della serie e quindi delle avventure della draghetta Ruri, e che in futuro aggiorneranno sul ritorno di RuriDragon appena possibile.