Rurouni Kenshin: Annunciato un nuovo romanzo dedicato alla saga

Dopo lo spin-off dedicato a Rurouni Kenshin, è stato annunciato un nuovo romanzo incentrato sulle vicende del personaggio creato dal mangaka Nobuhiro Watsuki. Scopriamo il titolo e la trama dell'opera.

Il 2 luglio sarà disponibile il libro intitolato "Rurouni Kenshin Kamiya Dojo Monogatari" scritto dall'autore insieme a Kaoru Kurosaki e che ci racconterà le vicende del matrimonio di Kenshin e Karou. Sarà proprio la protagonista a ricordare gli avvenimenti che hanno portato al loro incontro, mentre si tiene la cerimonia del loro matrimonio. L'annuncio è stato condiviso sul sito ufficiale di Shueisha, in cui è presente anche l'indicazione sul costo: il romanzo di Rurouni Kenshin sarà venduto al prezzo di 814 yen, circa 6€. Per ora comunque non è ancora stata annunciata una versione per il mercato occidentale, anche se sono numerosi i fan dell'opera che vorrebbero leggere questo nuovo romanzo dedicato alle vicende di Kenshin e Karou.

Per chi non conosce il manga di Nobuhiro Watsuki, si tratta del racconto della vita di Kenshin, samurai intenzionato a condurre una vita pacifica e a proteggere le persone che incontra durante i suoi viaggi. Se cercate altre notizie sulla serie, vi segnaliamo che la particolare lama del protagonista è stata ricreata in occasione di una mostra dedicata a Rurouni Kenshin.