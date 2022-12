Rurouni Kenshin: nuovi character design per l'anime reboot, ecco Yahiko e Sanosuke

Era il Jump Festa del 2022 quando lo studio d’animazione Liden Films annunciava il ritorno di Kenshin Samurai Vagabondo con una nuova trasposizione animata, un reboot volto a proporre con maggiore fedeltà l’universo ideato da Nobuhiro Watsuki. Esattamente un anno dopo, per il Jump Festa 2023, lo studio torna con nuovi aggiornamenti.

Tornando negli anni ’90 la storia di Rurouni Kenshin, che da guerriero violento e senza scrupoli si trasforma in un vero eroe, ha ricevuto un’incredibile popolarità, anche grazie alla trasposizione animata da parte dello studio Gallop, per quanto questa fosse distante dal materiale originale presente nel manga. La decisione di riportare in auge l’opera di Watsuki con un nuovo anime ha sorpreso molti degli appassionati, e anticipando le novità annunciate nel corso del Jump Festa 2023, Liden Films ha rivelato due nuovi character design.

Nel post che trovate in calce, condiviso dalla pagina ufficiale della serie, si notano infatti i design rivisti e adattati nello stile moderno di Yahiko Myojin e Sanosuke Sagara, personaggi che saranno dei fondamentali alleati di Kenshin nel corso del racconto. Fateci sapere cosa ve ne pare di questi nuovi design del reboot di Rurouni Kenshin nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che il 25esimo anniversario della serie è stato celebrato con una visual, e vi lasciamo al primo trailer dell’anime reboot di Rurouni Kenshin.