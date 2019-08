Rurouni Kenshin: un fabbro prepara la famosa spada del protagonista

Rurouni Kenshin è un manga e anime molto famoso che in Italia fu pubblicato tanti anni fa con il nome di Kenshin Samurai Vagabondo. La storica opera di Nobuhiro Watsuki, che ancora oggi continua in vari spin-off pubblicati sulla rivista Jump SQ, torna alla ribalta con una fedele interpretazione reale di una delle armi introdotte nel manga.

Una notizia spuntata in rete alcuni giorni fa e ripresa da SoraNews24 ci ha mostrato la realizzazione della mitica Sakabato, la lama del protagonista di Rurouni Kenshin. Un fabbro, tale Kanekuni Ogawa, ha deciso di mettersi al lavoro sulla spada che ha la particolarità di avere due lati piatti e, quindi, non può uccidere nemici, seguendo la nuova filosofia di Kenshin "Battosai" Himura.

Nel tweet in calce si può ammirare il lavoro finito del fabbro, con la lama appoggiata su degli appositi sostegni preparati per una mostra dedicata a Rurouni Kenshin che si sta tenendo ora a Inuyama, nella prefettura di Aichi. Il complesso Mejimura ha dedicato infatti una mostra speciale al manga, prendendo oggetti provenienti dal periodo Meiji (datato 1868-1912), dove è ambientata la storia di Kenshin, e rendendo disponibile al pubblico la Sakabato Shinuchi forgiata appositamente per l'occasione. La mostra è temporanea e si concluderà il 15 dicembre di quest'anno.

Il nuovo manga di Rurouni Kenshin è attualmente in un arco narrativo denominato Hokkaido Hen, letteralmente "Arco dell'Hokkaido", ed è pubblicato sulla rivista Jump SQ di Shueisha, dove tra gli altri è serializzato il manga Blue Exorcist.