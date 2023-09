Rurouni Kenshin riceverà una seconda parte: arrivano le nuove sigle

La nuova serie Rurouni Kenshin ha ripreso l'originale anime Kenshin - Samurai Vagabondo in chiave moderna. L'opera ha raggiunto la sua prima metà ed è pronta a debuttaare con nuovi episodi. Kenshin, Kaoru, Yahiko e Sanosuke stanno per tornare sul piccolo schermo con nuove avventure e intrighi.

Il debutto del secondo cour di Kenshin Samurai Vagabondo è vicino e arriverà ufficialmente dal 5 ottobre di quest'anno. Aniplex ha offerto ai suoi follower su YouTube un riassunto della prima parte di Rurouni Kenshin e ha mostrato in anteprima le due nuove sigle dell'opera.

La opening s'intitola "Rurou no Katashiro" e nasce fra una collaborazione del cantante Masaki Suda e l'orchestra Tokyo Ska Paradise. La ending, invece, dal titolo "Sonzai Shōmei", ossia "Esistenza" è eseguita dalla band KID PHENOMENON. E' anche disponibile una key visual per la seconda parte di Rurouni Kenshin.

L'anime funge a tutti gli effetti da remake dell'originale Kenshin Samurai Vagabondo e segue fedelmente il manga originale, scritto da Nobuhiro Watsuki. Ciò che forse pochi sapranno è che quest'autore è stato mentore di Eiichiro Oda, l'autore dell'iconico One Piece. Oda è stato l'assistente di Watsuki per un po' di tempo prima di dedicarsi ufficialmente alla sua opera più conosciuta. L'autore di Rurouni Kenshin è stato d'ispirazione per altri numerosi autori di manga che ad oggi sono eccellenze nel loro campo.

L'originale Rurouni Kenshin è nato nel 1994 sulle pagine del Weekly Shonen Jump e successivamente trasportato in 28 volumi. Ad oggi è uno dei manga più popolari al mondo, con 72 milioni di copie in circolazione. Il primo adattamento anime, ossia Kenshin Samurai Vagabondo, è costituito da ben 95 episodi. Tra i tanti progetti anime c'è anche un film, dal titolo Kenshin Samurai Vagabondo - The Movie. E' disponibile la durata del nuovo adattamento di Rurouni Kenshin.