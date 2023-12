Rurouni Kenshin: continua il viaggio del 'samurai vagabondo' nel trailer della Stagione 2

Quella di Rurouni Kenshin è un'IP molto apprezzata in Giappone e il remake uscito quest'anno ha risvegliato gli appassionati proponendo un buon adattamento del manga. Il Jump Festa 2024 è stata l'occasione giusta per il rilascio di un teaser della seconda stagione.

Il cliffhanger dell'ultimo episodio della Stagione 1 ha lasciato la fanbase del "samurai vagabondo" carica di aspettative per il futuro della serie che, per fortuna, proseguirà molto presto.

Il Jump Festa 2024 continua a sfornare nuove interessanti informazioni sui prossimi anime in uscita, soprattutto quando si tratta di sequel molto amati, come nel caso dello splendido trailer di My Hero Academia Stagione 7.

Anche Rurouni Kenshin, per fortuna, ha trovato spazio con un teaser che annuncia il continuo del graditissimo remake di una serie storica. Dal nuovo video, emerso anche sull'account X di "AnimeTVJapan", si evince la data d'uscita di questo sequel: Aprile 2024!

I fan, dunque, non dovranno attendere molto per scoprire come si svilupperà la storia di Kenshin e se il protagonista riuscirà a fermare il temibile Makoto Shishio come promesso sul finire della prima stagione.

Il nuovo arco narrativo si chiamerà "Kyoto Disturbance" e vedrà il ritorno di tutto lo staff che ha curato le prime 24 puntate del remake, con lo studio LIDENFILMS che è chiamato a superarsi ancora una volta a superarsi.

In chiusura, anche se ci si è chiesto più volte se Rurouni Kenshin (2023) sia un degno remake dell'originale, noi lo chiediamo a voi.

Siete rimasti soddisfatti dalla prima stagione del nuovo adattamento del manga di Nobuhiro Watsuki? Aspettavate con ansia un trailer del sequel? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.