Rurouni Kenshin: il samurai vagabondo torna con un nuovo anime

Da quando l'adattamento anime del manga firmato Nobuhiro Watsuki è terminato sono passati oltre due ventenni. Il Samurai Vagabondo, però, anche dopo tutto questo tempo, è ancora vivo nel cuore dei fan, che finalmente potranno riabbracciarlo nel nuovo anime recentemente annunciato. Ecco il ritorno di Rurouni Kenshin.

Tra annunci, trailer e poster promozionali, l'edizione 2022 di Jump Festa 2022 verrà a lungo ricordata come una delle più ricche di sempre. Tra le novità che più hanno colpito la community vi è un anime che torna in scena dopo oltre vent'anni d'assenza, Kenshin Samurai Vagabondo.

Durante la manifestazione made in Shueisha, LIDEN FILM, lo studio d'animazione dietro il recente successo di Tokyo Revengers, ha presentato al pubblico il nuovo progetto anime di Rurouni Kenshin. Al momento, oltre a ciò, e a un breve teaser trailer di presentazione in cui vediamo il samurai protagonista sfoderare la sua mitica katana, non si ancora null'altro. Dunque, non sappiamo ancora se questo nuovo progetto sia un lungometraggio anime, una serie remake, oppure un sequel di quella originale.

L'anime originale di Rurouni Kenshin è datato 1997-1999, per un totale di 95 episodi trasmessi. Il successo della serie anime ha spinto la produzione di tre OAV e cinque lungometraggi live action. Per quanto riguarda il manga, questo continua la sua serializzazione su base settimanale dopo una lunga pausa causata dall'arresto dell'autore Nobuhiro Watsuki.

E a voi, quanto hype ha suscitato questo annuncio? Vi lasciamo alla key visual per il 25esimo anniversario di Kenshin e al recente nuovo annuncio del romanzo di Kenshin.