Kenshin Samurai Vagabondo: svelata la durata del nuovo adattamento anime!

Circa 30 anni dopo l'inizio della serie originale, arriverà sugli schermi il nuovo anime Rurouni Kenshin. L'opera vanta di un successo clamoroso, con un totale cumulativo di 72 milioni di copie vendute della serie a fumetti e ben cinque film live-action.

Attraverso il tweet di Anime TV (@animetv_jp) è stato svelato che Rurouni Kenshin durerà 24 episodi. Tuttavia, non sappiamo se la serie potrebbe essere rinnovata per più di una singola stagione oppure sarà autoconclusiva. L'uscita dell'anime Kenshin: Samurai Vagabondo è prevista per luglio 2023.

Nella produzione si è riunito un personale di talento come il regista Hideyo Yamamoto ("Strike the Blood") e il compositore della serie Hideyuki Kurata ("Made in Abyss"). Inoltre, l'autore originale dell'opera, Nobuhiro Watsuki, supervisionerà personalmente l'intera storia, compreso il character design e la sceneggiatura.

Il sito ufficiale della serie rende nota la trama del primo episodio della serie tv:

"Meiji 11, centro di Tokyo. Kaoru Kamiya, un assistente istruttore del Kamiya Katsushin-ryu, sta inseguendo uno Tsujigiri di nome Hitokiri Battosai, che finge di appartenere alla sua stessa scuola. Una notte, Kaoru incontra un uomo misterioso che porta con sé una spada. Ha interrogato immediatamente l'uomo, ma non sembrava che stesse combattendo. Kaoru sembra sospettare dell'uomo, che si fa chiamare Kenshin Himura.".

Qui potrete accedere al trailer di Rurouni Kenshin che presenta l'intera serie, prodotta dallo studio di animazione LIDEN FILM, che ha prodotto la più recente opera di successo Tokyo Revengers.