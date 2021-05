Russia, ufficiale il ban per gli anime isekai: 'Promuovono teorie sulla reincarnazione'

Lo scorso gennaio, la Corte russa si era pronunciata sulle richieste di ban totale per alcune serie anime, avanzate nel corso del 2020 da alcune istituzioni per la tutela dei minori. Dopo qualche mese di tira e molla, il tribunale di Krasnogvardejskij in San Pietroburgo ha preso provvedimenti formalizzando il ban per gli anime isekai.

Le richieste delle istituzioni erano per lo più rivolte su serie violente o con contenuto pornografico, tra cui Death Note, Tokyo Ghoul, Elfen Lied o Interspecies Reviewers. La Corte russa ha analizzato le richieste e deciso di rimuovere le serie solo da alcuni siti, affermando che una decisione definitiva sarebbe stata presa solo una volta ascoltato il parere degli esperti.

Nell'ultimo comunicato del tribunale si legge che il ban inzierà dagli gli anime isekai, ritenuti pericolosi a causa di tematiche che potrebbero "portare al suicidio i più giovani" e "convincere gli spettatori dell'esistenza della rinascita dopo la morte". La decisione è stata presa in accordo con alcuni laureati ed esperti del settore, ed è quindi considerata irrevocabile.



Tra le serie citate spicca KonoSuba, che la Corte descrive come "un anime che promuove uno stile di vita sfrenato con alcolici, rapporti sessuali e azioni illegali, ottenibile solo dopo aver perso la vita, e in contrapposizione alla solitudine del mondo reale". Tra le altre serie bannate sono presenti Vita da Slime, Zombie Land Saga e tanti altri anime di successo.

Il ban ha effetto immediato, ma per il momento alcune serie isekai continueranno ad essere disponibili in una manciata di siti ufficiali, previa registrazione e conferma dell'età. Non è ancora chiaro se si tratti di un provvedimento temporaneo o meno, ma il "Roskomnadzor", ovvero il servizio federale russo per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa, si riserva il diritto di bannare le serie in qualsiasi momento. Nuove informazioni sul tema saranno condivise in estate.