RW Edizioni annuncia che l'evento 'Le Notti Oscure di Metal' arriverà in Italia a marzo

Secondo quanto rivelatoci nella giornata di ieri dall’editore, l’evento “ Dark Knights: Metal ” che negli ultimi mesi ha sconvolto i lettori americani, arriverà anche in Italia nel mese di marzo col nome “Le Notti Oscure di Metal”.

Realizzato dai fumettisti Scott Snyder e Greg Capullo, il crossover sarà pubblicato sulle pagine del mensile Batman - Il Cavaliere Oscuro, di cui il 12° numero in uscita oggi, 24 febbraio, conterrà la conclusione di “Preludio a Metal”. La saga imbastita da Snyder inghiottirà l’intero universo DC, in quanto collega persino degli eventi lontanissimi nella continuity del Crociato Incappucciato e dei suoi alleati, turbando di conseguenza il delicato equilibrio dell’universo instaurato con l’avvento di Rinascita.

Segue il completo piano dell'opera diffuso dall'editore Lion Comics.

A partire da marzo 2018, il tredicesimo numero del mensile antologico dedicato al Cavaliere Oscuro di Gotham e ai suoi alleati sarà il fulcro del crossover, pubblicando la saga principale de "Le Notti Oscure di Metal", la maggior parte dei suoi tie-in, dedicati principalmente alle versioni distorte di Batman, e l’atteso Batman Lost, one-shot di Scott Snyder, Doug Mahnke, Jamie Mendoza, Yanick Paquette e Jorge Jimenez.

Gli invasori provenienti dal Multiverso Oscuro faranno poi capolino anche sulle pagine di FLASH n. 34 e JUSTICE LEAGUE n. 30 (la cui uscita è attualmente prevista per il mese di maggio) e LANTERNA VERDE n. 34 e JUSTICE LEAGUE n. 31 (in uscita, invece, a giugno) nel crossover I Cavalieri Oscuri (un adattamento dall’inglese del titolo originale Bats Out Of Hell, che tra l'altro vuole essere anche un omaggio al secondo album del Meat Loaf, gruppo hard rock guidato dall’omonimo front-man).

Sugli spillati JUSTICE LEAGUE AMERICA n. 12, BATMAN n. 32, SUICIDE SQUAD n. 28 e FLASH n. 33 si susseguiranno, invece, gli episodi legati alla Resistenza di Gotham, in cui un gruppo di eroi "urbani" come Freccia Verde, Nightwing e Black Canary si ritroveranno costretti a unire le forze coi componenti della Suicide Squad per poter contenere e respingere la tremenda invasione.

L’evento vede la partecipazione di alcuni dei più grandi artisti del settore, come Greg Capullo, Paul Pelletier, Stjepan Sejic, la superstar Ethan Van Sciver e Mirka Andolfo (Teen Titans #12), nonché i talentuosi fumettisti italiani Carmine Di Giandomenico (Batman: The Red Death #1) e Riccardo Federici (Batman: The Murder Machine #1).

RW Edizione ha infine rivelato che, al fine di promuovere il lancio della saga, organizzerà con le fumetterie aderenti all’evento un “PARTY HEAVY METAL”, durante il quale i lettori potranno trovare una vasta selezione di gadget a tema, come ad esempio poster, t-shirt, ashcan, e le gettonate copertine variant metallizzate. Già dal prossimo marzo, e fine al mese di settembre, tutti i numeri del mensile BATMAN IL CAVALIERE OSCURO avranno un’edizione variant cover, alla quale sarà inoltre allegata anche una spilla dedicata al Cavaliere Oscuro che fungerà da protagonista dell’albo.