RW Edizioni commenta l'acquisizione del catalogo DC Comics di Panini Comics

Da diversi anni, RW Edizioni era la proprietaria delle licenze dei titoli DC Comics in Italia. La situazione difficile della casa editrice però era ormai sotto gli occhi di tutti e le difficoltà di comunicazione hanno poi fatto il resto. Adesso sarà Panini Comics a occuparsi delle opere DC Comics in Italia, come annunciato dalla casa editrice.

L'annuncio di Panini Comics è arrivato questa mattina, comunicando ai fan di Batman, Superman e degli altri eroi DC Comics che da aprile questi entreranno a far parte della scuderia della casa editrice modenese.

Le licenze passano di mano, con RW Edizioni che aveva comunicato poco prima le uscite della settimana. A questo post su Facebook se ne è aggiunto uno negli ultimi minuti con un commento sulla cessione dei titoli. Come potete leggere in calce, RW Edizioni augura a Panini Comics il meglio, consapevole che farà un ottimo lavoro ottimizzando il mercato italiano della casa editrice.

RW Edizioni continuerà a lavorare sui titoli della DC Comics fino ad aprile, data in cui ci sarà il passaggio di consegne. Non è stato annunciato invece nulla riguardante le serie Goen o delle altre linee appartenenti alla casa milanese, né sulla possibilità di rivedere vecchi titoli con la nuova etichetta.