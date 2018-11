RW Lion annuncia tutte le novità DC al Lucca Comics & Games 2018!

Durante la conferenza stampa tenutasi nell'ambito del Lucca Comics & Games 2018, la RW Lion ha annunciato tutte le novità che sono previste per i prossimi mesi nell'ambito delle pubblicazioni relative all'universo DC Comics. Andiamo a vedere più da vicino di cosa si tratta.

Dopo la bomba mediatica rappresentata dall'annuncio dell'inaspettato crossover tra DC Comics e Sergio Bonelli Editore, RW Lion non si accontenta, e regala ai fan anche una serie di novità editoriali relative alle pubblicazioni di inizio 2019, sempre in ambito DC Comics.

Per quanto riguarda il DC Universe, avremo molte succose novità ripartite per tutto l'arco del 2019, come potete vedere di seguito:

A gennaio 2019 arriverà Batman: Invito alle nozze, un volume che contiene i prodromi al matrimonio tra lo stesso Batman e Catwoman. A febbrai 2019 arriverà quindi Batman n. 51: Il matrimonio.

A febbrai 2019 arriverà quindi Batman/Catwoman (una pubblicazione che contiene varie situazioni avvenute tra Batman e Catwoman: Batman/Catwoman: Trail of the Gun, Batman/Catwoman: Follow the Money)

Sempre a febbraio 2019 arrivera Superman in nuovo spillato con Wonder Woman

Ad aprile 2019 invece vedremo Flash nel nuovo spillato con Shazam.

A maggio Lanterna Verde (mensile con The Green Lantern di Grant Morrison/Liam Sharp, Hawkman di Bryan Hitch e Justice League Odyssey)

Nel marzo 2019 verrà pubblicato anche Batman Il Cavaliere Oscuro, contenete Batman and The Outsiders, la miniserie Batman who Laughs, Catwoman, Batgirl e le serie dello spillato di Suicide Squad, quindi Suicide Squad, Harley Quinn, Deathstroke. Sarà inoltre pubblicata in questo volume la prima parte del crossover Atlantide affonda.

Vedrà inoltre la luce la serie Doomsday Clock, che sarà mensile fino ad aprile 2019, per poi divenire bimestrale e alternarsi con Eroi in crisi.

RW Lion ha anche annunciato l'inizio di una nuova collana per fumetterie e librerie, dal titolo DC Gold, al cui interno saranno ospitate le edizioni integrali: Batman: La corte dei Gufi, Aquaman: Terrore dalla fossa, Flash: Linea di partenza, Superman – Action COmics: Mondi contro, Batman: Facce della morte, Supergirl: Ultima figlia di Krypton, Justice League: Trono di Atlantide e Flash: Guerra al contrario.

Ma l'editore ha in programma anche un'altra collana destinata alla vendita in fumetteria e in libreria, che verrà intitolata DC Pop, contenete i titoli che riportiamo di seguito:

Justice League: Torre di Babele

Flash: La guerra dei nemici

Lanterna Verde: Ricercato

Batman: Detective

Wonder Woman: Chi è Wonder Woman?

Batman: Sotto il cappuccio

Batman/Superman/Wonder Woman: Trinità

Batman: Il cuore di Hush

Superman: Kryptonite mai più

RW Lion comunica anche che, in previsione e per celebrare l'uscita del nuovo lungometraggio dedicato, verranno pubblicate le opere che seguiranno: Shazam! – Le grandi storie, Shazam! – Cambiamenti, Billy Batson e la magia di Shazam.

Ricordiamo inoltre che saranno disponibili, sempre in libreria e in fumetteria, altri volumi speciali come i seguenti:

Grandi maestri – Alan Moore

Grandi maestri – Joe Kubert

Batman: Il silenzio degli innocenti (Batman: Ultimate Evil; Batman: Death of Innocents)

Wonder Woman: Terra Uno vol. 2

DC Absolute – Batman/Flash: La spilla

DC Absolute – Batman: The Killing Joke Edizione 30° anniversario

Per quanto riguarda invece l'etichetta Vertigo, sono stati annunciati quattro volumi: Sandman Universe (si tratta di serie in brossura: nel primo numero ci sarà Sandman Universe Special, mentre dal secondo le quattro serie regolari The Dreaming, Books of Magic, House of Whisperers, Lucifer), Trent'anni di Hellblazer (volume celebrativo), Swamp Thing di Mark Millar, DMZ.

Cosa pensate della proposta di RW Lion per quanto riguarda DC Comics? Fatecelo sapere!