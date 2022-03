RWBY, un nuovo anime realizzato da studio SHAFT è in arrivo

Una fotografia pubblicata sul social cinese Baidu ha confermato alcuni dettagli di un prossimo progetto anime basato sul franchise multimediale RWBY. Il progetto si intitolerà RWBY: Ice Queendom e il suo lancio è previsto per quest'anno in Giappone. Il poster promozionale rivela anche lo staff di produzione.

Toshimasa Suzuki (Bakemonogatari, Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden, Heroic Age) che dirigerà l'anime pressio studio SHAFT. Tow Ubukata (Psycho-Pass 2, Heroic Age, Le Chevalier D'Eon) è incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature. Huke (Steins;Gate, Black★Rock Shooter) è responsabile del character design.

RWBY è una serie animata prodotta dagli studi Rooster Teeth Animation negli Stati Uniti, con un taglio di animazione in stile giapponese. Dopo diversi video promozionali, la serie ha debuttato con il suo primo episodio nel luglio 2013. Gli episodi successivi sono stati rilasciati su base semi-settimanale su YouTube, e la serie è diventata così popolare che una seconda stagione è stata rilasciata nel luglio del 2014. Un manga ispirato alla serie RWBY di Rooster Teeth Animation è stato pubblicato nel 2018.

La morte di Monty Oum, il creatore originale, durante la produzione della terza stagione nel 2015 ha portato a una serie di ritardi e cambiamenti nello staff di produzione. Da allora, i fan concordano sul fatto che sono state prese una serie di decisioni creative che alla fine hanno affondato il franchise.

La storia è ambientata nel mondo di Remnant, che è pieno di creature misteriose e maligne conosciute come "Creature di Grimm". Prima degli eventi della serie, l'umanità ha lottato per sopravvivere contro i Grimm prima di scoprire il potere di un misterioso elemento conosciuto come "Dust", che ha permesso loro di dominare in battaglia.

Nel presente, la Dust è usata per rafforzare armi e abilità, mentre un uso più arcaico comprende la realizzazione di vestiti. La serie si concentra quindi su quattro ragazze, ognuna con i propri rispettivi poteri e armi. Insieme, formano la squadra "RWBY" alla Beacon Academy, dove si allenano per diventare cacciatori che affronteranno i Grimm.

In ultimo, vi lasciamo con il palinsesto anime primaverile di Crunchyroll per il 2022 con titoli come The Rising of the Shield Hero 2, Kaguya-sama: Love is War Ultra Romantic e Spy×Family.